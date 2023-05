Delis Ortiz fala sobre agressão sofrida no Itamaraty: 'susto e dor'; veja vídeo

Após ser agredida durante coletiva de imprensa no Palácio do Itamaraty, a repórter Delis Ortiz falou sobre o caso em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, nesta quarta-feira (31). “Foi assustador porque você não espera isso de quem a gente conhece, que tá no dia a dia. Esses seguranças conhecem a gente”, disse.

A ocorrência foi na noite de terça-feira (30), em Brasília. Conforme a jornalista, os profissionais estavam aguardando a chegada de Maduro. Com a aproximação dele, houve uma movimentação para se aproximar do presidente da Venezuela, que causou à reação dos seguranças.

"A imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo. Soco no peito, nessa parte da cartilagem, que prende a respiração da gente. Levei um susto, a dor, e esse tipo de soco prende a respiração", acrescentou

Delis Ortiz Jornalista "A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Sensação de impotência e de violência. É como se fosse um soco no peito de toda a imprensa. Agrediu todo mundo, de uma só vez"

Para Ortiz, a cena foi constrangedora, causada por uma "sucessão de equívocos, uma sucessão de erros". Era preciso ter outra estrutura para evitar aglomerações e abrir espaço aos profissionais.

Entenda o caso

Durante coletiva de imprensa com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, jornalistas relataram terem sido agredidos por seguranças de Maduro e por agentes brasileiros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Conforme o g1, a repórter Delis Ortiz foi atingida durante o conflito na noite de terça-feira (30).

A reunião estava acontecendo no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Após o encontro entre os líderes políticos, houve um momento de entrevista com Maduro. No entanto, os seguranças buscaram impedir a aproximação dos jornalistas.

Em meio ao desentendimento, um segurança a serviço do GSI teria dado um soco no peito de Délis. Na confusão, outros profissionais da imprensa também foram alvos de ataques. Cenas não foram registradas em imagens por conta do tumulto.