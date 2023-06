Jeff Machado teria sido morto após filmar ato sexual; suspeito deu depoimento a polícia

Em depoimento policial, o produtor de TV Bruno Rodrigues deu a versão dele sobre a morte de Jeff Machado. Ele declarou que o crime aconteceu no dia 23 de janeiro, quando ele, Jeander Vinícius da Silva Braga e um homem chamado Marcelo estiveram na casa do ator para gravarem um vídeo de contéudo adulto. A informação foi obtida pelo jornal O Globo.

Os três teriam chegado ao local por volta de 13h e, após o ato, que teria sido filmado por Bruno, o ator foi morto com um mata-leão.

Testemunhas ouvidas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) indicaram que o muro da casa onde o corpo do ator foi encontrado meses depois começou a ser erguido nessa data.

Bruno Rodrigues Depoimento de Bruno Rodrigues No dia 23 de janeiro, nós marcamos a gravação de um vídeo. Jeff tinha interesse de entrar nessas plataformas, postar vídeos de relações sexuais. Ele já fazia isso, inclusive usando o Twitter. Então, ele decidiu gravar. Me pediu ajuda, porque sabia que eu trabalhava com isso. Comigo foi o Vinícius para participar da gravação e ele chamaria o contatinho dele, a pessoa com quem ele tava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo. Ele chamou o Marcelo. Cheguei lá com o Vinícius por volta 13h. O Marcelo chegou logo em seguida. Ficamos um pouco ali conversando, tomando um suco e depois subimos

Bruno ouviu que Jeff levou mata-leão

Em documento obtido pelo jornal carioca, Bruno deu detalhes sobre ter ouvido que Jeff teria levado um mata-leão.

"Eles tiveram a relação deles, eu fiz as filmagens. Algumas no celular do Jeff e outras no celular do Vinicius. Depois que finalizamos isso, eu desci. Não participei do ato sexual, só gravei mesmo. Eles ficaram lá curtindo. Pouco tempo depois, eles desceram com o Jeff. Naquele momento, eu achei que o Jeff tava desacordado. Depois, conversando que o Vinicius contou que Marcelo deu o mata-leão no Jeff", disse suspeito em depoimento.

Para a polícia, Bruno Rodrigues e Jeander Vinícius premeditaram o crime. Segundo as investigações, o ator foi asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.