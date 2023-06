Carro que atropelou mulher agredida em rua em Cascavel não poderia estar na rodando, diz Detran

O veículo usado no atropelamento e morte de Daiane de Jesus Oliveira, uma jovem de 28 anos que estava caída numa rua após briga em boate, no Paraná, não poderia trafegar, conforme o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR). As informações foram repassadas ao portal G1.

Na quarta-feira (31), o carro foi apreendido devido às dívidas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que somam R$ 6,8 mil e que impedem o licenciamento. A apreensão aconteceu após o caso do último domingo (28).

Na ocasião, Daiane foi atropelada e arrastada por 70 metros depois de ter sido agredida por seguranças de uma boate em Cascavel, no Paraná. Ela foi deixada no meio da rua.

Além da apreensão do veículo, o motorista responsável pelo atropelamento foi ouvido pela polícia também na quarta. Ele informou que ouviu o impacto, mas pensou ter sido causado por um animal e deixou o local para evitar linchamento.

O delegado acrescentou que, em depoimento, o motorista disse ter descoberto o que aconteceu pela imprensa e negou ter ingerido bebida alcoólica. O motorista também relatou que estava dentro do limite de velocidade.

Conforme o andamento das investigações, o homem pode responder por homicídio culposo, com aumento de pena por omissão de socorro.

Relembre o caso

Daiane tentou entrar numa casa noturna sem a parte de cima da roupa e isso causou uma confusão na entrada da festa no domingo (28), conforme as informações da Polícia Militar repassadas ao G1. As imagens de segurança registraram o caso que aconteceu na madrugada.

Um homem com uma lanterna aparece às 4h32 e conversa coom a jovem, na calçada. Momentos depois, às 4h32, há um desentendimento e dois homens começam a agredir a jovem. Outras duas pessoas saem da boate, mas não interferem.

Legenda: Vítima tinha apenas 28 anos Foto: Reprodução

Após Daiane correr em diração a um objeto na rua, um homem avança e a segura. O outro a empurra e ela cai no chão onde fica deitada e sem receber ajuda.

Na sequência, às 4h34, o carro passa por cima da jovem mesmo com os gestos de algumas pessoas para o motorista parar.

Um dos seguranças envolvidos na agressão é um policial penal. Cinco testemunhas foram ouvidas pela polícia na segunda-feira (29).