Mulher é agredida por seguranças, deixada na rua e acaba morrendo atropelada em Cascavel (PR)

Daiane de Jesus Oliveira, 28, morreu após ser atropelada e arrastada por 70 metros por um carro no Centro de Cascavel (PR). Os fatos aconteceram após a jovem tentar entrar em uma casa noturna sem a parte de cima da roupa, segundo informações da Polícia Militar do Paraná.

Um vídeo de câmera de monitoramento, obtido pelo G1, mostra que a morte ocorreu dois minutos após uma briga entre a vítima e seguranças da casa noturna Moonlight.

Após sofrer agressão, ela ficou deitada na rua, conforme a PM. A polícia não disse se ela estava desacordada.

O início da confusão fora da boate aconteceu por volta de 4h32 da manhã. Um homem com uma lanterna entra em conflito com a jovem, na calçada do estabelecimento.

Confronto

Legenda: Direção da casa noturna afirmou que após o afastamento dos seguranças, aguardarão os desdobramentos das investigações Foto: Reprodução/Google Maps

Em vídeo, às 4h33, o homem chuta o que parece ser uma lata de bebida. A jovem reage, vai para cima do homem e os dois começam a brigar na rua. Ela leva pelo menos dois chutes e um empurrão.

Em seguida, outras duas pessoas saem do estabelecimento. Inicialmente, elas não se envolvem fisicamente na briga e ficam assistindo.

Ainda às 4h33, a jovem corre em direção a um objeto na rua. Outro homem avança e a segura por poucos segundos. Em seguida, o primeiro homem que estava na briga volta a empurrá-la e, após isso, ela fica deitada na rua. Uma moto passa pelo local e desvia da jovem deitada no asfalto.

Legenda: Um grupo de pessoas tentou alertar motorista sobre corpo de mulher na pista, mas sem sucesso Foto: Câmera de vigilância

Às 4h34, um grupo de cinco pessoas sai de dentro do mesmo estabelecimento e observa, da calçada, a jovem ainda deitada na rua. Poucos segundos depois eles veem um carro se aproximando e fazem sinal com as mãos que tem alguém no chão. O carro não para e passa por cima da jovem.

Conforme a Polícia Militar, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) esteve no local e constatou a morte da jovem.

Ainda segundo a polícia, o autor do atropelamento fugiu sem prestar socorro.

O que diz a casa noturna

Em nota, a Moonlight declarou ao G1 que "a segurança e o bem-estar de nossos clientes são de extrema importância para nós, e repudiamos veementemente qualquer conduta que vá contra esses princípios".

Afirmou, também, que após o afastamento dos seguranças, aguardarão os desdobramentos das investigações.

Veja nota completa:

"A Moonlight está colaborando plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações e recursos necessários para esclarecer os fatos e garantir que a justiça seja feita.

Ressaltamos que a atitude desses seguranças não reflete os valores e padrões éticos estabelecidos pela Moonlight. Repudiamos qualquer forma de violência e garantimos que serão tomadas as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes ocorram novamente em nosso estabelecimento.

Além disso, queremos enfatizar que estamos igualmente preocupados com o bem-estar dos familiares da vítima. Estamos disponíveis para prestar todo o suporte necessário nesse momento difícil, oferecendo apoio emocional e auxílio prático para amenizar o impacto dessa trágica ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o respeito aos nossos clientes. A Moonlight está empenhada em promover mudanças efetivas e aprimorar ainda mais nossos protocolos de segurança, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para todos.

Agradecemos a compreensão da comunidade e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça".