Homem joga R$ 20 mil no lixo sem querer no Rio Grande do Sul

Um homem jogou sem querer uma caixa de papelão pequena com R$ 20 mil em um contêiner de lixo no centro da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na noite da última quinta-feira (25). Identificado apenas como Rafael, o dinheiro pertencia a ele e a namorada. As informações são do G1.

O acidente ocorreu após Rafael realizar uma mudança. Ele organizava o que permaneceria na nova residência, juntou caixas de papelão vazias e as jogou fora. O homem pediu ao G1 para não ter o nome completo mencionado e o nome das pessoas envolvidas no caso.

A namorada de Rafael estava viajando quando a mudança aconteceu. Ela havia colocado as economias do casal em uma pequena caixa vazia, após Rafael comentar que achava necessário guardar o dinheiro em um local mais seguro.

"Ela não me falou que tinha trocado de lugar, nem me informou onde tinha posto", disse Rafael, detalhando que chegou a pisar em uma caixa específica para ter certeza que não tinha nada. Era justamente nessa caixa que o dinheiro estava.

Busca pelo dinheiro

O casal deu falta do dinheiro na noite de sexta-feira (26), quando a namorada de Rafael chegou de viagem e perguntou pelas caixas de papelão. Foi aí que começou a busca pelos R$ 20 mil.

Eles foram até o local onde a caixa havia sido descartada, porém o lixo já havia sido recolhido. O casal buscou saber como funciona o trabalho dos catadores de recicláveis na esperança de encontrar o valor.

O casal foi a algumas cooperativas de reciclagem e falou com catadores que passavam próximo a residência. Eles foram até a central de triagem de lixos de Passo Fundo, mas ainda não haviam encontrado o dinheiro até a manhã do último sábado (27). Rafael disse que fez um boletim de ocorrência online na sexta (26).