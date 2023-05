Netflix é notificada por Procon-PR devido à cobrança adicional em compartilhamento de senhas

A Netflix foi notificada pelo Procon do Paraná na última sexta-feira (26) devido à cobrança por compartilhamento de senhas.

Segundo o órgão, a empresa não deixou claro como vai diferenciar compartilhamento do uso regular pelos mesmos usuários em diferentes aparelhos, e a medida pode violar o Código de Defesa do Consumidor.

Na última terça (23), a gigante do streaming informou que vai cobrar um adicional de R$12,90 por mês de usuários que dividam a plataforma com outras pessoas fora da residência. As informações são do g1.

A coordenação do Procon-PR destacou que o material publicitário da empresa, disponível no próprio streaming, traz frases como “Assista onde quiser”, o que induz o consumidor ao erro, pois o mesmo imagina que os perfis podem ser utilizados em qualquer local”.

A plataforma tem o prazo de 20 dias para fornecer informações ao órgão. De acordo com o Procon, se o serviço pode ser acessado por meio de aparelhos móveis, a empresa não pode limitar o acesso apenas à residência.