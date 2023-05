Suspeitos da morte de mulher agredida e atropelada em Cascavel (PR) são identificados

A Polícia identificou os suspeitos da morte da mulher agredida e atropelada em Cascavel, no Paraná. Daiane de Jesus Oliveira morreu em frente a boate Moonlight, em Cascavel. Um dos seguranças envolvidos na agressão é um policial penal. Cinco testemunhas foram ouvidas pela polícia nesta segunda-feira (29).

Ao Jornal Nacional da TV Globo, a Polícia informou que a briga começou quando a jovem tentou entrar no estabelecimento sem blusa e os seguranças do local a impediram. A jovem ficou no chão por um minuto. A vítima morreu após ser atropelada e arrastada por 70 metros.

Legenda: Um grupo de pessoas tentou alertar motorista sobre corpo de mulher na pista, mas sem sucesso Foto: Câmera de vigilância

A perícia deve apontar se o carro estava acima da velocidade máxima de 60 km/h. Todos que aparecem no vídeo, obtido pelo g1, foram identificados pela Polícia.

O delegado responsável pelo caso, Fabiano Moza do Nascimento, informou quais as linhas de investigações para cada envolvido no caso. "Vamos verificar se houve dolo eventual na conduta do segurança ao deixar a vítima no asfalto, e a conduta do motorista que seria, em tese, homicídio culposo na direção de veículo motor e omissão de socorro", disse.

Daiane foi sepultada em um cemitério na cidade de Tupãssi. A família da jovem informou que ela tinha problemas psicológicos.

Policial penal teria iniciado as agressões

Conforme as investigações, o polícia penal, que trabalha na boate, teria iniciado as agressões. O suspeito será ouvido pela Polícia. A Corregedoria da Polícia Penal do Paraná informou que irá apurar a conduta do agente. O policial foi afastado das funções até a conclusão das investigações.

A defesa do agente, que não teve o nome divulgado, informou que as imagens não mostram o cliente agredindo a vítima. Conforme os representantes, ele teria agido com força proporcional pois Daiane estaria ameaçando o colega com um caco de vidro.

Briga em boate

O início da confusão fora da boate aconteceu por volta de 4h32 da manhã. Um homem com uma lanterna entra em conflito com a jovem, na calçada do estabelecimento.

Em vídeo, às 4h33, o homem chuta o que parece ser uma lata de bebida. A jovem reage, vai para cima do homem e os dois começam a brigar na rua. Ela leva pelo menos dois chutes e um empurrão.

Em seguida, outras duas pessoas saem do estabelecimento. Inicialmente, elas não se envolvem fisicamente na briga e ficam assistindo.

Legenda: Após briga, jovem é atropelada por carro, arrastada por 70 metros e morre em Cascavel Foto: Câmera de vigilância

Ainda às 4h33, a jovem corre em direção a um objeto na rua. Outro homem avança e a segura por poucos segundos. Em seguida, o primeiro homem que estava na briga volta a empurrá-la e, após isso, ela fica deitada na rua. Uma moto passa pelo local e desvia da jovem deitada no asfalto.

Às 4h34, um grupo de cinco pessoas sai de dentro do mesmo estabelecimento e observa, da calçada, a jovem ainda deitada na rua. Poucos segundos depois eles veem um carro se aproximando e fazem sinal com as mãos que tem alguém no chão. O carro não para e passa por cima da jovem.

A boate Moonlight afastou os trabalhadores e presta auxílio à família da vítima. A casa noturna ainda informou que está colaborando com as investigações.