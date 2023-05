Cearense sofre mal súbito e morre durante circuito de bicicleta em São Paulo

O cearense Ronaldo Chaves, engenheiro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), sofreu um mal súbito e morreu durante um circuito de bicicleta em Ubatuba, no interior de São Paulo, no último domingo (28).

No Instagram, Mirelly Silveira, amiga da vítima, comentou sobre a morte repentina do engenheiro. Segundo ela, Ronaldo fez história ao ser o mais novo de sua época a ser aprovado no exame do ITA, com apenas 15 anos.

"Seu brilhantismo nunca apagou o verdadeiro brilho de sua humildade, carisma, e dedicação. Lamentamos sua partida assim tão cedo. Um amigo incrível, desde 2013 sempre demonstrando seu cuidado em ajudar as pessoas. Nosso sincero apoio também às suas irmãs, sua mãe e Namorada Giulia. A vida é como um sopro", escreveu a colega do cearense na legenda.

Giulia Souza, namorada de Ronaldo, também publicou uma série de registros nas redes sociais, relembrando momentos especiais ao lado do jovem. Em uma das publicações, ela comenta sobre a dor da perda do companheiro.

"A dor que estou sentindo agora, eu nunca imaginei sentir. A dor da perda do amor da minha vida. Como minha vida segue daqui pra frente sem você? Como seguimos depois de perder um amor?", comentou.

A namorada ainda contou sobre os planos que eles tinham de se casar e constituir uma família.

"E os nossos planos? E 2024 que seria o ano em que eu iria para residência ou doutorado em São Paulo para ficar mais perto de você? E nosso noivado? E o casamento que planejávamos? Vou morrer de saudades dos nossos pedidos diários de casamento. [...] Você é o amor da minha vida inteira, literalmente, Ronaldo! Eu espero que eu tenha conseguido fazer você feliz como você me fez e me faz" escreveu.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do mal súbito sofrido pelo cearense. Outros amigos e também familiares de Ronaldo lamentaram o falecimento e prestaram homenagens nas redes sociais.