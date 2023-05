Suspeito de matar Jeff Machado foi demitido da Globo após ofertas falsas a atores, diz colunista

A Rede Globo informou a autoridades policiais que Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de matar o ator Jeff Machado, foi demitido por justa causa em 2018, por fazer ofertas falsas a atores, sem o conhecimento da emissora. O documento em que Globo esclarece a demissão de Rodrigues foi publicado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo a publicação, Bruno cobrava valores altos de vários artistas, com a promessa de garantir participações em programas e até mesmo papéis na TV. Vítima do golpe, Jeff Machado chegou a desembolsar R$ 20 mil para um papel que nunca aconteceu.

Em nota, colaborando com as investigações sobre o caso, a Globo afirmou que não tinha conhecimento dos golpes aplicados por Bruno no período em que ele trabalhou na emissora. Ao ser descoberto, ele foi desligado por justa causa.

Leia a nota da Globo

“Bruno de Souza Rodrigues foi empregado desta empresa, tendo sido desligado em 2018, por justa causa, por, sem o conhecimento da empresa, prometer falsamente a atores a participação em programas da emissora, mediante solicitação de pagamento em dinheiro”, diz o documento.

Corpo encontrado após 4 meses

O corpo de Jeff Machado foi achado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O laudo da necropsia do ator indicou que ele pode ter sido morto por asfixia ou estrangulamento, mas não conseguiu determinar com exatidão.

A Polícia acredita que o principal suspeito não teria agido sozinho. Investigações apontam que o ator não foi morto na casa onde o corpo foi encontrado, e sim na própria residência, conforme o Fantástico. A autoridade aponta que o corpo do ator foi transportado até o local, alugado em dezembro de 2022. A motivação do crime ainda não foi descoberta.

Jeff foi sepultado no sábado (27), em Araranguá (SC), onde nasceu.

Maria das Dores Machado Mãe de Jeff Machado É sub-humano uma mãe fazer uma viagem ao Rio de Janeiro para buscar um filho que foi assassinado. Tanta maldade, com tanta crueldade

A investigação da Delegacia de Descoberta e Paradeiros do Rio de Janeiro aponta que o ator morreu no fim de janeiro. Conforme a mãe do ator, o dia 21 de janeiro foi a data do último contato direto com ele. Após essa data, a comunicação acontecia apenas via troca de mensagens de WhatsApp.

“A partir do dia 23 eu ligava para ele e ele dizia: ‘Não posso falar, mãe’. E respondia umas coisas escritas no WhatsApp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo”, contou ao portal g1.

Outro fato que a investigação considerou para criar essa linha do tempo foi através do sistema de controle de trânsito. O carro de Jefferson foi multado no dia 23 de janeiro, às 20h26, por transpor um bloqueio viário policial na Estrada da Ilha, em Guaratiba, na Zona Oeste.