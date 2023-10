Patrícia Ramos abre queixa-crime contra ex-marido e pede medida protetiva, diz colunista

A apresentadora Patrícia Ramos abriu uma queixa-crime contra o ex-marido, Diogo Vitório, além de solicitar uma medida protetiva a seu favor, de acordo com informações da colunista Fábia de Oliveira, do jornal Metrópoles.

Conforme veiculado na publicação, a equipe jurídica da youtuber afirmou, nesta terça-feira (31), que o ex-cônjuge de Patrícia foi denunciado pelos crimes de "estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking)", diz o texto.

O documento solicita ainda que Diogo Vitório não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação.

"Foi requerido pelos advogados, mediante provas apresentadas e risco eminente, o pedido de medida protetiva, apreciado e deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação", completou o comunicado.

Patrícia e Diogo anunciaram a separação no dia 27 de maio deste ano, por meio de um post no Instagram. À época, a apresentadora desmentiu que o anúncio da separação seria uma estratégia de marketing. Eles estavam juntos há cinco anos.