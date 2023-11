Andressa Urach descobre que foi tema de mestrado: 'Chocada'

Andressa Urach, de 36 anos, se chocou ao descobrir que virou tema de uma dissertação de mestrado. Ela compartilhou a descoberta nos stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (10).

"Chocada. Sou um ser que preciso ser estudado. Literalmente", brincou a ex-modelo. "As mulheres que Andressa Urach pode ser: celebridades, valores e gênero no Brasil contemporâneo" é o tema da dissertação publicada pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Legenda: Descoberta foi publicada nos Stories Foto: Reprodução

O trabalho, resultado da pesquisa da estudante Maria Lúcia de Almeida Afonso, foi defendido em 2019 e investigou quais foram os valores acionados por Andressa Urach na cena pública, antes e depois da conversão religiosa, realizando um estudo comparativo entre estas duas fases de sua trajetória pública.

Veja também

"Para tanto, acionamos conceitos relacionados à personagem escolhida, que resultou em uma articulação entre 'celebridade' e 'gênero', a partir da qual construímos nossa grade analítica", diz o resumo da publicação.

A dissertação se constitui de quatro momentos da carreira de Andressa, "tendo o acontecimento de sua internação e quase-morte como um operador metodológico para a divisão deste entre um 'antes' e um 'depois'".

"A visibilidade adquirida pelas mulheres, muitas vezes, vem acompanhada de outros processos de opressão, o que revela uma faceta maleável do espaço público. Nossos achados revelam que, ainda que as mulheres tenham conseguido romper com os limites do espaço privado, o lugar que ocupam publicamente ainda é bastante restrito até hoje", finaliza o resumo da análise.