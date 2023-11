Noivo de Luana Andrade volta às redes sociais e faz homenagem póstuma à influenciadora

O influenciador João Haddad voltou às redes sociais, na quinta-feira (9), para fazer uma homenagem póstuma à noiva, Luana Andrade, que faleceu na última terça-feira (7) após uma complicação em uma lipoaspiração.

No texto, João reforça que os dois anos de relacionamento do dois foram os “mais felizes de sua vida”.

“Do meu coração para você, minha princesa! Sempre te amarei, daqui até a eternidade!! Você foi a pessoa mais incrível que conheci na minha vida, obrigado por tudo!! Foram os 2 anos mais intensos e felizes da minha vida! Nossa história foi e continua sendo linda, tenho muito orgulho de tudo que construímos juntos. Me guia aí de cima, vou realizar tudo aquilo que sonhamos juntos e tenho certeza que você estará mais que presente comigo”, escreveu ele.

Veja também

O influenciador também disse que não tem forças para responder às mensagens de carinho que tem recebido. “Tá difícil digerir a situação. De coração, muito obrigado por todo apoio. Prometo que irei aparecer em breve para falar com vocês. Obrigado”.

Power Couple

Nesta sexta-feira (10), João ainda compartilhou momentos dele e de Luana no “Power Copule”, reality da Record no qual eles participaram em 2022. Ele aproveitou as imagens para novamente se declarar:

“Desde o primeiro até o último dia sempre foi assim: eu por você, você por mim! A gente é muito isso, linda! Te amo infinito, para todo sempre, daqui até a eternidade”.