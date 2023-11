João Hadad, namorado de Luana Andrade, lamenta morte de influencer: 'você é a minha luz'

João Hadad, namorado de Luana Andrade, usou as redes sociais, nesta terça-feira (7), para lamentar a morte da influenciadora. Luana teve quatro paradas cardiorrespiratórias após procedimento de lipoaspiração na coxa. A causa da morte da assistente de palco de 29 anos foi embolia pulmonar maciça.

"Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda", iniciava o procedimento.

O casal esteve junto por dois anos e participaram do Power Couple 6. "Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor", escreveu.

Hadad também relatou que está sendo "difícil entender os planos de Deus". "Não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença", continuou.

Na publicação, Hadad compartilhou ainda uma foto do casal em Paris, em frente à Torre Eiffel.

"Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade! Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo", concluiu.

Lipoaspiração na coxa

Ao Extra, Marcos Moraes, um dos empresários da assistente de palco, deu mais detalhes do procedimento realizado pela modelo. "Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", afirmou.

Ainda conforme Moraes, a modelo realizava o procedimento na coxa. "Fez abdômen e ia fazer perna. Na gordurinha do joelho foi onde aconteceu a fatalidade", relatou.

Causa da morte

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o Hospital São Luiz do Itaim informou que a causa da morte foi embolia pulmonar maciça.

Segundo a unidade hospitalar, a paciente Luana Andrade foi internada, nesta segunda-feira (6), acompanhada de familiares para realizar o procedimento. Conforme o hospital, o cirurgião e anestesista foram contratados pela família da influenciadora.

"Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", diz a nota.

Ainda conforme o Hospital, a cirurgia foi interrompida e a paciente foi submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. "Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico", relatava a nota.

Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de terça-feira (7).

"O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família", concluía nota.

Quem era Luana Andrade

A influenciadora ficou famosa por ser assistente de palco do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal. Com o namorado João Haddad participou do reality show Power Couple 6, da Record TV.

Além do trabalho na frente das câmeras, a influenciadora tinha era empresária. Ela era dona da confecção de moda feminina, Lukand.