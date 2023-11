Arrastão é registrado após show do RBD em São Paulo; fãs compartilham vídeos nas redes

O primeiro show da banda mexicana RBD em São Paulo foi marcado por momentos de tensão. Após o término da apresentação, realizada na noite de domingo (12) — no estádio do Morumbi — os fãs foram surpreendidos por um arrastão na saída do evento. Conforme os portais SBT e R7, houve relatos de roubos, agressões e correia.

Vale lembrar que, na última semana, fãs que acompanharam o show do grupo no Rio de Janeiro também presenciaram arrastões na saída do estádio Nilton Santos, o Engenhão. A correria foi registrada nos dois dias de shows, 9 e 10 de novembro, mesmo com o reforço de segurança policial.

Veja imagens do arrastão:

Até a publicação desta matéria, a organização do evento não se manifestou sobre o arrastão relatado pelo público nas redes sociais.

Veja também

Os fãs pediram medidas de segurança mais eficazes, uma vez que a banda tem mais cinco shows na cidade em São Paulo até o dia 19 de novembro. Nesta segunda-feira (13), o RBD se apresenta no estádio do Morumbi. Os demais shows serão no Allianz Parque.