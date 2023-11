O desafio de Round 6 é real ou ficção? Veja essa e outras curiosidades do reality

A nova aposta da Netflix vem dando o que falar dentro e fora do ar. "Round 6: O Desafio" estreou na quarta-feira (22) e já alcançou o top 1 das produções mais assistidas do streaming. Baseada na série de sucesso sul-coreana com o mesmo nome, lançada em 2021, diversas curiosidades vêm sendo levantadas pelos telespectadores. É real ou ficção?

É real. "Round 6: O Desafio" é um programa que conta com 456 participantes que não são atores e entraram no jogo pelo prêmio de US$ 4,56 milhões (equivalente a R$ 223 milhões). Dirigido por Liz Oakes, o game é uma produção da Studio Lambert e o The Garden, da ITV Studios Limited, tendo sido gravada no Reino Unido.

Entre os desafios de eliminação, estão os mesmo presentes no drama, como "Batatinha Frita 1,2,3" e "Colmeia de Açúcar".

Veja o trailer:

Veja também

Quem ganha?

A Netflix ainda não liberou todos os episódios do reality. Segundo o streaming, eles serão lançados semanalmente. Somente no dia 6 de dezembro, o público conhecerá o vencedor da competição.

Serão dez episódios ao todo, divididos em três semanas, com média de 50 minutos. Confira o cronograma dos lançamentos.

22 de novembro: Episódios 1 a 5 – já disponíveis

29 de novembro: Episódios 3 a 9

6 de dezembro: Episódio final

Polêmicas

Nos bastidores só se fala em uma coisa: o favorecimento de alguns participantes conhecidos no meio digital. Conforme reportado à revista Rolling Stone, por ex-jogadores, algumas pessoas pareciam ter sido pré-selecionadas para avançar nas rodadas, independentemente dos resultados.

Em um dos relatos, ex-participantes esclareceram que foram obrigados a gravar em condições extremas de frio, chegando a passar 9 horas dentro de um hangar de aeroporto congelante, além de ter que refazer takes sob essas circunstâncias. "Foi a coisa mais cruel que já passei. Era como uma corrida de cavalos humanos, e eles nos tratavam como cavalos correndo no frio", disse um dos participantes à publicação.

Fora das telas, "Round 6: O Desafio" não foi tão bem recebido pela crítica. No IMDb, o reality debutou com nota 4.1, com base em 1,6 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes, a produção alcançou apenas 42% de aprovação dos especialistas e 22% em relação ao público geral.