Fã que pegou salto de Taylor Swift em show faz vaquinha para pagar tratamento de câncer da prima

O publicitário Felipe Conrado, de 32 anos, fã que pegou o salto quebrado da cantora Taylor Swift, fez uma vaquinha online para pagar as despesas da prima Ângela Conrado, que descobriu um melanoma (tipo de câncer de pele) em março deste ano.

A vaquinha, aberta no site Campanha do Bem, tem uma meta estipulada em R$ 27,6 mil. Até o momento desta matéria, a família arrecadou R$ 19,04 mil. Em entrevista concedida ao RJTV1, nesta quinta-feira (23), Felipe disse que se necessário ele irá vender o acessório para ajudar a custear o tratamento da prima.

Legenda: Até o momento desta matéria, a família arrecadou R$ 19,04 mil Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o publicitário, a peça arremessada pela cantora contém cristais do designer francês Christian Louboutin, e Felipe acredita que possa valer algo no mercado.

AJUDA PARA A CAMPANHA

Nas redes sociais, o fã postou uma foto com a parte do salto e aproveitou para pedir ajuda dos seguidores para alcançar a meta estabelecida.

“Como muitos têm acompanhado, estamos numa grande mobilização para custear o tratamento de câncer da minha prima. Quem puder compartilhar ou divulgar, o link ta na bio! Obrigado por ajudarem na divulgação, compartilhando, ajudando e divulgando! Vamos vencer essa batalha”, escreveu Felipe.

SALTO QUEBRADO

O salto da bota cravejada de cristais, da cantora Taylor Swift, quebrou no começo do seu terceiro e último show no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20). Fãs registraram o momento em que ela arrancou a parte do calçado e seguiu a apresentação, na ponta do pé.

Felipe Conrado conseguiu pegar o salto quebrado quando ela jogou esta parte da bota para o público e fez questão de guardá-la como um prêmio. “O salto está comigo! Protegido”, escreveu, ao compartilhar uma foto em que mostra o acessório dentro de uma bolsa.