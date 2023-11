Filha do baixista Mingau divulga shows beneficentes para ajudar com despesas do pai

Além de criar uma vaquinha online para tentar custear as despesas com o tratamento do pai, o baixista Mingau, a filha do músico, Isabella Aglio, anunciou, nessa quinta-feira (23), a realização do show beneficente #juntospelomingau.

O evento, que ocorrerá em 14 de dezembro no Teatro Bradesco, em São Paulo, contará com apresentação de nomes como Roger, vocalista do "Ultraje a Rigor", banda onde o músico toca; além de Leo Jaime, Dinho Ouro Preto, Tico Santa Cruz e Kiko Zambianchi. Os ingressos já estão à venda.

Antes, em 2 de dezembro, músicos de Curitiba farão show também em prol do colega, que segue internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, após ter sido baleado na cabeça.

Vaquinha online

A filha do baixista divulgou o link de um financiamento coletivo, em 10 de novembro, para ajudar a custear o tratamento de saúde do pai. Ela teve a iniciativa após ser surpreendida pelas despesas com o hospital que não foram cobertas pelo plano de saúde. “Uma conta bem alta que, infelizmente, não conseguimos pagar”, disparou Isabella, em 11 de novembro, nos Stories do Instagram.

A meta final é de R$ 600 mil para cobrir todos os gastos. Desse valor, R$ 320 mil são para pagar as despesas das duas cirurgias pelas quais o músico já passou. Além disso, serão R$ 15 mil para uma cadeira de rodas e R$ 3 mil para a compra de luvas robóticas para a reabilitação. O restante será utilizado na próxima cirurgia de Mingau, que deve acontecer em até seis meses. O procedimento será a colocação de uma prótese, informa a página da campanha de financiamento coletivo.

Há dois dias, também via Instagram, a jovem agradeceu o apoio dos fãs. "Sábado fez uma semana que a gente começou a campanha, e a gente alcançou a marca de R$ 200 mil em uma semana. Nem acreditei, não achei que seria possível conseguir um valor desse. Ainda falta relativamente bastante, mas para mim é bizarro. Estou muito feliz, aliviada e grata. A palavra é gratidão por todos vocês, amigos, fãs, companheiros e colegas de profissão do meu pai estarem ajudando. Obrigada do fundo do meu coração", concluiu.

O acidente

Mingau teve o carro alvejado em 3 de setembro deste ano enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

O suspeito de atirar em Mingau, Pablo William da Silva Mostarda, de 28 anos, foi preso em outubro, em Taubaté (SP).