Três dias após confirmar fim de noivado, Maraisa aparece de aliança em show

A cantora Maraisa, que faz dupla com Maiara, havia dado alguns indícios, nos últimos dias, de que o relacionamento com Fernando Mocó não ia muito bem. Isso porque ela deixou de segui-lo nas redes, apagou as fotos com o então noivo e apareceu sem aliança.

Só que, neste vai e vem, a sertaneja voltou a parecer de aliança no Villa Country, em São Paulo, na noite dessa quinta-feira (23), para um show com a irmã gêmea.

Legenda: Maraisa apareceu de aliança em show em São Paulo, nessa quinta-feira (23) Foto: Reprodução/Instagram

Ela surgiu com a joia no dedo, três dias após ter confirmado o fim da relação com Mocó. “Terminamos o noivado, sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz”, disse a artista ao colunista Lucas Pasin, do Uol, em 20 de novembro.

Veja também

Agora os fãs estão na expectativa de um novo pronunciamento da artista, que também voltou a seguir o empresário nas redes sociais. Procurada pelo site da Quem, a assessoria de imprensa de Maiara e Maraisa disse que não fala da vida pessoal das irmãs e que, se Maraisa quiser, falará diretamente sobre o assunto com os fãs.

O pedido de noivado aconteceu em setembro deste ano. Os dois, que mantinham um relacionamento desde junho, costumavam ser reservados, sem muitas aparições públicas.