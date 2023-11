Fãs de Anitta fazem vaquinha online para tentar comprar mansão da cantora avaliada em R$ 11,5 mi

A mansão de Anitta na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, está à venda por R$ 11,5 milhões. O que não se esperava é que os seus fãs fossem criar uma vaquinha online para tentar adquiri-la. O anúncio da venda da casa encheu os olhos dos “anitters”, como são conhecidos seus admiradores, e eles estão tentando arrecadar dinheiro para comprar o imóvel e transformá-lo na “mansão dos anitters”.

O imóvel, de 620m², possui três andares, jardim de inverno, elevador, estúdios profissionais e quartos com decoração assinada por Amanda e Paula Ambrósio.

Os autores da vaquinha conseguiram até agora, no entanto, arrecadar apenas cerca de R$ 114,00, doados por 40 usuários diferentes. A meta, como o site mesmo informa, é chegar aos R$ 9 milhões. Mas, e depois? Como conseguirão manter a mansão? De acordo com o site Metrópoles desta quarta-feira (22), o condomínio de luxo em que ela está inserida custa cerca de R$ 2,4 mil por mês e o IPTU chega a R$ 48 mil por ano.

Na rede social “X” (antigo Twitter), a iniciativa saiu num perfil chamado “Todo dia um anitters passando vergonha” e os comentários da publicação são bem-humorados e, às vezes, sarcásticos.

“A vaquinha pra comprar uma mansão kkkk. Esses fãs são doidos”, escreveu um. “Fui olhar e de alguma maneira chegou em 56,10. Estou me perguntando quem foi a pessoa que doou 50 reais, porque foram só cinco pessoas que ajudaram e todo mundo no tweet original doou centavos só”, avaliou outra pessoa, sobre o momento em que ela entrou no site. “O que era pra ser chacota vai virar fonte de renda de alguém, misericórdia kkkkkkkkkkk”, pensou mais um.