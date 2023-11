Família de Marília Mendonça irá pagar pensão vitalícia a filho de produtor musical morto em acidente

A família de Marília Mendonça, morta em novembro de 2021, fez um acordo com os representantes do produtor musical Henrique Bahia e pagará uma pensão vitalícia ao filho dele, que é menor de idade. Henrique, além de produtor, era um dos melhores amigos da artista e também morreu no acidente de avião, há pouco mais de dois anos.

A decisão judicial foi publicada na quarta-feira (22) e colocou um ponto final nos trâmites que corriam desde julho, quando a família de Henrique processou a equipe de Marília. Eles alegavam que o produtor deveria ter o vínculo empregatício com a cantora reconhecido, apesar de não ter sido registrado oficialmente quando estava vivo.

Conforme o colunista Léo Dias, a situação incomodava a família de Marília e houve uma pressão para que o caso fosse resolvido da maneira mais rápida e discreta, já que Henrique era considerado um irmão pela artista.

A empresa processada pela família de Henrique foi a Sentimento Louco Produções Artísticas, da qual Dona Ruth, mãe de Marília, também é sócia.