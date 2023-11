RBD homenageia Marília Mendonça durante show em São Paulo

Na noite de domingo (19), durante show em São Paulo, o RBD fez uma homenagem a Marília Mendonça, que faleceu há pouco mais de dois anos. O momento foi protagonizado por Dulce María, que gravou a música “Amigos con Derechos” em parceria com Marília, em 2021.

Veja também

Um telão no show mostrou diversos tuítes de Marília, além de imagens da artista, que era fã declarada da banda. Dulce também discursou sobre sua relação com a brasileira.

“Marília foi como uma amiga para mim, e também sei que foi uma amiga para vocês com suas músicas e canções. Há pessoas que transcendem a morte. Quero mandar muita luz e amor porque ela era fã do RBD. Ela aprendeu espanhol por causa do RBD. Essa mensagem é para toda a geração RBD e para uma de nós”, disse ela.

O momento aconteceu antes da execução de “Nos Pares”, e foi ovacionado pelo público presente na apresentação.

A banda ainda confirmou, ontem, que o show estava sendo gravado para um filme sobre a turnê do grupo.