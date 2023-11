Vídeo mostra Taylor Swift ofegante durante apresentação no Rio de Janeiro

O calor acima da média no Rio de Janeiro afetou também a cantora Taylor Swift. No primeiro dia da apresentação da turnê "The Eras Tour" no estádio Engenhão, na última sexta-feira (17), um vídeo que circula nas redes sociais mostra a artista ofegante, como se estivesse sem ar.

Veja também

O vídeo viralizou neste domingo (19) e mostra Taylor respirando com dificuldade após terminar uma das músicas. A cantora fica de costas para o público e leva a mão à frente da boca. (Confira abaixo):

O Rio de Janeiro atravessa uma onda histórica de calor nos últimos dias, afetando inclusive a programação para os shows da artista estadunidense.

Na mesma apresentação onde a cantora aparece ofegante, a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória. Ainda não há confirmação se há relação entre as altas temperaturas e o falecimento da moça.

O segundo show de Taylor Swift, que estava marcado para este sábado (18), foi adiado para a segunda-feira (20). A justificativa usada pela própria cantora foi a de "temperatura extrema" no Rio de Janeiro. No mesmo sábado, os termômetros bateram recorde: às 16 horas, 42,5°C.

Neste domingo, ocorre então o segundo e penúltimo show da artista em solo carioca. Taylor Swift ainda se apresenta, entre a próxima sexta (24) e o próximo domingo (26) no Allianz Parque, em São Paulo.