Após cantora conquistar Grammy Latino, mãe de Marília Mendonça presta homenagem à filha

Dois anos após sua morte, a cantora Marília Mendonça teve o talento reconhecido num dos maiores eventos da indústria musical, o Grammy Latino, ocorrido na noite desta quinta-feira (16), em Sevilha, na Espanha. A cantora ganhou o prêmio na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja" pelo trabalho póstumo "Decretos Reais". No Instagram, a mãe da artista comemorou a conquista.

Veja também

"Não é e nunca será a mesma coisa sem você aqui, sabemos o quanto você estava focada em buscar esse Grammy e fazer o seu tão sonhado discurso em espanhol. Discurso que seria um fomento a união latino-americana através da música, das artes e do respeito. Que só a arte poderia romper as barreiras que a diferença das línguas promove”, começou dona Ruth Moreira, nesta quinta-feira (16).

O disco póstumo premiado reúne faixas como o hit "Leão" e regravações clássicas do gênero musical. No Instagram, a mãe de Marília ainda afirmou: "'Decretos Reais' é um projeto concebido com suor, lágrimas e sorrisos, é um marco para a eternidade, é a prova viva de que ela está viva. Obrigado a todos pelas boas energias e lembrem-se: O impossível só existia antes da Rainha existir".

Marília morreu em 5 de novembro de 2021, após um trágico acidente aéreo. Por meio das redes sociais, internautas comemoraram a vitória da artista, que nunca foi esquecida. Eles prestaram tributo ao seu grande talento e carisma, reconhecido com o Grammy Latino. "Ninguém consegue ocupar o seu lugar. Para sempre em todos os cantos, te amo muito!", disse um perfil de uma fã. "Um gigante, meu amor", comentou outra pessoa. "Para sempre, nossa Rainha", escreveu mais outro. "Ela com certeza está feliz lá de cima com tudo que o que plantou", falou uma seguidora. "O que pela rainha foi decretado, nunca será apagado", disse mais uma.

O post também foi aclamado e comentado pelo irmão da sertaneja, João Gustavo: "Tudo graças a Deus e aos fãs que colaboraram até chegar aqui”.