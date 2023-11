MC Oruam publica vídeos após sofrer acidente ao fazer manobras com carro no RJ

O cantor MC Oruam publicou vídeos mostrando o carro amassado após capotar o veículo na madrugada desta quarta-feira (22), na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. No Instagram, disse que não tinha compartilhado o novo "brinquedo" por conta da inveja, mas depois do ocorrido, mostrou as portas amassadas.

Em uma das gravações, é possível ver o artista dirigindo com outros cinco amigos, fazendo manobras bruscas por ruas do bairro. Foi em uma das curvas que virou o carro. Em tom de leveza, mostrou imagens do grupo no hospital, com faixas, para tratas dos cortes e arranhões.

Apesar do acidente, ninguém ficou gravemente ferido. MC Oruam e os amigos foram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rio. O trapper acalmou os fãs, garantindo que estavam bem.

Ostentação do cantor

Nas redes sociais, o artista se destaca com publicações mostrando um estilo de vida de ostentação. Ele tem, por exemplo, um gato da raça Savannah F1. O felino é um dos animais mais caros do mundo e pode custar até R$ 120 mil.