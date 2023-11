William Bonner relata 'encontro' inusitado com George Clooney em Paris

De férias com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas, William Bonner surpreendeu os fãs com um relato inusitado no Instagram, nessa quinta-feira (23). O jornalista contou que os dois foram ao bar do hotel onde estão hospedados, em Paris, e se deparou com o astro de Hollywood George Clooney.

"Estou de férias também aqui do Instagram, mas eu vou quebrar o silêncio hoje porque aconteceu uma coisa superinteressante", começou ele. "Eu estava no hotel e, antes de sair para jantar fora, eu e a minha mulher fomos tomar um drink. Aí entrou um casal. Durante uns oito ou nove minutos, esse casal ficou no bar do hotel, que é bem pequenininho. Eram o George Clooney e a mulher dele", contou Bonner

Entretanto, o apresentador do Jornal Nacional não tietou o astro. "Claro que eu fiz exatamente o que sempre faço nessas situações. Eu não tirei nenhuma foto, né, Natasha?", indagou ele, filmando a esposa, que balançou a cabeça reprovando a atitude do marido.

O relato do jornalista recebeu uma série de comentários, os quais variaram entre o tom cômico e elogios para os “ditos galãs”, Clooney e Bonner. “Pois se um dia eu encontrar você peço foto sim”, disse uma fã. “Ele que devia ter tirado sua foto”, comentou outra pessoa. “Não acredito!! Nem aquela foto que a gente tira disfarçado de costas? E ele é bonito?”, indagou outra seguidora.