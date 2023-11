Courtney Cox surpreende fãs ao reviver icônica cena de ‘Friends’ com peru na cabeça

Courteney Cox, 59 anos, a eterna Monica de “Friends”, divertiu os fãs ao recriar um dos momentos mais icônicos da sua personagem na série, nesta quinta-feira (26), para celebrar o Dia de Ação de Graças. A cena reproduzida é a que traz Monica dançando para Chandler (Matthew Perry) com um peru na cabeça, também em um Thanksgiving Day, mas de 1998.

“Estou me sentindo muito grata e também se eu receber mais um maldito GIF daquele peru na minha cabeça dançando como uma idiota, eu vou explodir”, brincou a atriz, antes de compartilhar sua surpresa. “Já que sou o símbolo do Dia de Ação de Graças, aqui está. Espero que deixe vocês felizes”, falou a famosa, evidenciando ter bom-humor.

Ela, então, se filmou com um peru na cabeça usando óculos escuros, enquanto dançava ao som da música tema de “Friends”, enquanto uma mensagem de “Happy Thanksgiving” era mostrada na tela.

A atriz Lisa Kudrow, que interpretou a Phoebe na série, se divertiu com o vídeo. “Você fez isso”, comentou ela. Reese Witherspoon também deixou seu comentário. “Amo você, irmã!”. Dentre as outras mensagens, muitos gifs, justamente da cena revivida, foram compartilhados. E os fãs demonstraram que se divertiram muito com a lembrança da artista e, ao mesmo tempo, sentiram a publicação como uma homenagem a Matthew Perry, que morreu em 28 de outubro.

“Feliz dia de ação de graças Monica, em memória de Chandler Bing, que sua alma descanse em paz”, escreveu uma pessoa. “Chandler Bing não gostou do Dia de Ação de Graças, mas o primeiro Dia de Ação de Graças sem ele foi comovente para aqueles que o amavam”, disse outro seguidor. “Muito obrigada. Este post me fez feliz em dobro no dia de hoje”, declarou mais um.