Defesa diz que marido de Ana Hickmann sofre 'perseguição' por parte da apresentadora

Após entrevista de Ana Hickmann para a Record, a defesa de Alexandre Correa declarou que o cliente está sofrendo uma "perseguição obsessiva", e que não há nenhuma investigação de fraude contra ele. Em entrevista portal Splash, do Uol, o advogado Enio Martins Murad ainda afirmou que a apresentadora estava sendo imatura ao lidar com a situação financeira da empresa do casal, a Hickmann Serviços.

"Toda empresa no Brasil de hoje está passando por dificuldades e Ana Hickmann está demonstrando imaturidade para lidar com o tema", disse Enio.

No último domingo (26), Hickmann detalhou que o marido estaria sendo investigado por "fraude, desvio e falsidade ideológica". Além disso, que ela foi responsável por descobrir a dimensão das dívidas. "Foi aí (ao buscar informações no escritório) que comecei a me deparar com grandes mentiras. Ele dizia que estava tudo bem", completou.

A defesa disse que "nada consta" contra o empresário. "A defesa de Alexandre afirma que não tem ciência de nenhuma investigação. Informamos ainda que Alexandre é sócio-administrador da empresa Hickmann Serviços e que tem poderes legais para assinar cheques e documentos."

Enio Martins Murad Defesa de Alexandre Correa "Alexandre tem direito ao contraditório e a ampla defesa. Até agora, tudo que Ana Hickmann acusou não comprovou. A exemplo da suposta arma de fogo que deu causa ao arrombamento abusivo do apartamento de Alexandre. Na verdade, a verdadeira vítima nesse caso é o marido, que está sofrendo uma perseguição obsessiva por parte de Ana Hickmann e da Rede Record".

Agressão de Alexandre

No dia 11 de novembro, Ana Hickmann revelou ter sido vítima de violência doméstica do marido dentro da casa deles, em Itu, interior de São Paulo. Na data, ela registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal na Delegacia de Polícia de Itu.

Inicialmente, o empresário negou a agressão, mas, depois, assumiu ser verdade. Correa teria se irritado ao ver a esposa conversando com o filho sobre as dificuldades financeiras da família.

Na Internet, poucos dias após as agressões, a apresentadora agradeceu o apoio que tem recebido. "Infelizmente, muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham rede de apoio", desabafou Ana.