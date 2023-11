Cachorro que defendeu Ana Hickmann foi resgatado da rua pela apresentadora; relembre história

Das revelações trazidas à tona por Ana Hickmann, nesse domingo (26), na RecordTV, a apresentadora contou detalhes do dia em que foi agredida pelo ex-marido, Alexandre Correa. No relato, Ana revelou ter sido defendida pelos cachorros.

"Os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei: 'Pega!', e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele, e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também", desabafou ela.

Nas redes sociais, internautas resgataram o vídeo do dia em que Joaquim foi resgatado. "Não acredito que ela foi pegar o animal. Ela pegou o animal. Não tem condição essa moça", falou Alexandre dentro do carro, enquanto Ana resgatava o vira-lata. "Você pegou o animal da rua, né? Você tem dois miolos a menos, né, Ana?", questiona ele.

Dívidas foram motivos da briga

Juntos há 25 anos, os dois começaram o relacionamento quando Ana ainda era modelo, e cabia a Alexandre administrar a carreira e a parte burocrática da vida profissional da apresentadora, segundo ela.

"Dentro da nossa empresa, ele era a parte administrativa e financeira. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design e marketing. Nunca tive problema com isso porque a gente saiu do zero, nós éramos um casal lá no começo e construímos tudo do zero", registra Ana na entrevista.

Ana Hickmann Sobre o ex-marido Alexandre Correa Morria de orgulho de falar isso, mesmo quando alguém falava: 'Por que você atura tanta truculência?' Acostumei a dizer que era o jeito dele. Em um determinado momento da nossa vida, comecei a perceber que não tinha mais amor ali, e era sim um grande negócio, mas quem estava ao nosso redor fazia acreditar que eu estava louca, que eu não podia fazer isso, imagina. 'Você está louca, ele te ama, está fazendo isso tudo para proteger vocês'. ' Não, ele é o cara'. Era isso o tempo todo que eu tinha ao meu redor.

As chantagens, segundo Ana, não ficaram restritas ao esquema "casamento-negócio". A apresentadora afirma que Alexandre frequentemente a diminuía por causa de sua aparência, além de controlar todos os passos dados pela ex-modelo ao longo dos dias.

"Sempre fui uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente que confio 100% é nele, e aí acontece o quê? Quando eu me aproximava, [ele dizia]: 'Por que você não está se cuidando? Você está gorda, tá? Ninguém vai te querer velha, o tempo tá passando'. E eu: 'Poxa, Alê, o tempo passa para todo mundo, eu me sinto muito bem. 'Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickmann velha, ninguém quer uma gorda. Tá vendo o seu peso? Pelo amor de Deus, presta atenção'", desabafa.

"Ele controlava a minha agenda para qualquer coisa, e eu não estou falando só dos meus trabalhos, ele determinava qual o dia de eu ir para a academia, quando era o médico. Inclusive estava me azucrinando, me perseguindo na parte de cirurgia plástica porque, depois que eu tive o meu filho, eu tinha que fazer isso", completa Ana Hickmann.

Apesar de já ter se dado de conta de que seu casamento tinha virado apenas uma relação profissional com o seu também empresário, Ana Hickmann destaca ainda que desde o começo do ano já vinha dando sinais de que queria romper o matrimônio com Alexandre Correa.

"No dia 1º de janeiro desse ano, eu disse: 'Chega! Eu não sou um objeto, se você quer levar isso daqui como trabalho, eu já entendi. Marido e mulher aqui não existe mais'. Tirei ele do meu quarto, achei que as pessoas fossem perceber isso, mas as pessoas estavam tão acostumadas com aquela situação toda que ninguém percebeu. E aí foi quando o meu filho passou a presenciar brigas nossas com mais frequência. Ele tinha o dom muito grande de fazer eu me sentir uma m*, só que eu só tive a certeza de que ele estava mentindo para mim por conta da imprensa. Foi aí que eu vi que tinha muita mentira", explica.

A apresentadora se refere a inúmeros contratos e dívidas da empresa, registrada com o nome de Ana Hickmann. Toda a parte burocrática era administrada por Alexandre Correa, que de acordo com informações da ex-modelo, não compartilhava com ela nada sobre os trâmites.

Toda essa situação foi se avolumando até o estopim no último dia 11 de novembro, quando o casal iniciou mais uma discussão, que culminou no caso de violência doméstica sofrida por Ana Hickmann.

Legenda: Ana Hickmann em entrevista a Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular Foto: Reprodução/Record TV

"Naquele sábado, eu disse para ele: 'para de mentir para o nosso filho. Para de mentir para mim, não aguento mais isso. Pelo o amor de Deus, fala a verdade, o que tá acontecendo', e aí foi assim que tudo aconteceu. Dias antes, eu achei coisas no escritório, ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo, eu tomei atitudes ali dentro, depois foram as coisas que começaram a sair dos escritórios de advocacia dos bancos", relembra.