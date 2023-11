Ana Hickmann chama o marido de 'ex' e considera que ele destruiu o patrimônio da família, diz site

Ana Hickmann, 42, tem sinalizado que não retomará o casamento de 25 anos com Alexandre Correa, 51. O empresário agrediu a apresentadora no último sábado (11), na casa da família, em Itu, no interior de São Paulo, e ela o denunciou à Polícia. Desde então, Hickmann tem se referido a ele como "ex-marido" e estaria negociando com a Record o "momento certo" para conceder uma entrevista detalhada sobre o caso.

Segundo o site Notícias da TV, está "muito claro" que o motivo da briga entre Hickmann e Correa foi a situação financeira do casal. A apresentadora acusa o cônjuge de ter "destruído o patrimônio" da família e colocado em risco o futuro do filho dos dois, de apenas nove anos de idade.

O site afirmou ainda que Hickmann vive um "caos financeiro" e que, só nos últimos 14 meses, a apresentadora teria feito empréstimos bancários que somam R$ 7,5 milhões. O contexto teria colocado em risco os imóveis que ela tem em São Paulo e pelo menos cinco carros que estariam bloqueados para pagamento das dívidas.

Além desse problema, Hickmann estaria falando abertamente para os mais próximos que irá lutar pelo filho e pela retomada de sua carreira e de seus negócios. Uma fonte não identificada afirmou ao Notícias da TV que a apresentadora declarou guerra ao ex. "Acabou a Ana coitadinha e está surgindo uma Ana irada", disse.

O que aconteceu?

Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, Alexandre Correa, por agressão e violência doméstica após uma briga entre o casal. O caso aconteceu em Itu, no interior de São Paulo. Inicialmente, o empresário negou a agressão, mas, depois, assumiu que era verdade.

Correa teria se irritado ao ver a esposa conversando com o filho sobre as dificuldades financeiras da família.

Na Internet, poucos dias após as agressões, a apresentadora agradeceu o apoio que tem recebido. "Infelizmente, muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham rede de apoio", desabafou.