Entrevista de Ana Hickmann: saiba que horas Record exibe relato no Domingo Espetacular

A partir das 19h45 deste domingo (26), vai ao ar o Domingo Espetacular, da Record TV. No programa, pela primeira vez, a ex-modelo e apresentadora do Hoje em Dia, na mesma emissora, Ana Hickmann, fala sobre a violência doméstica que sofreu no início de novembro do marido, o empresário Alexandre Correa.

No material de divulgação, Ana Hickmann concede a entrevista para a apresentadora do programa dominical, Carolina Ferraz. De acordo com informações do portal F5, Ana relata que, no momento da agressão, Alexandre não a soltava e teve medo.

"Às vezes, a benção não é o que deus dá, mas o que Ele tira", escreveu a apresentadora do Hoje em Dia na sua conta do Instagram.

A entrevista de Hickmann ao Domingo Espetacular acontece duas semanas após o ocorrido. Ela já havia afirmado que só se pronunciaria sobre o caso quando estivesse pronta.

O relato à Carolina Ferraz inclui ainda a descrição, por parte da apresentadora, dos fatos acontecidos na casa da família em Itu, no interior de São Paulo, na tarde do sábado.

Ana Hickmann Ex-modelo e apresentadora Ele veio sim para me dar uma cabeçada, ele não me soltava. Fiquei com medo. Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. Fiquei com vergonha.

Ana Hickmann entrou com pedido de medida protetiva de urgência contra Correa, além do divórcio litigioso, na última quarta-feira (22), mas o empresário negou agilizar a separação para retomar o contato com filho do casal, de 9 anos.