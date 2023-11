Ana Hickmann fala pela primeira vez após agressão em entrevista: 'ele não me soltava'

A apresentadora Ana Hickmann falou pela primeira vez após a agressão do marido, Alexandre Correa, em uma longa entrevista que será exibida pela TV Record no programa Domingo Espetacular deste domingo (26). Além dos detalhes sobre a violência, ela conta que entrou com pedido de divórcio litigioso, com medida protetiva, na última quarta (22).

"Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele", afirma Ana. Emocionada, ela chorou em vários trechos durante a entrevista a Carolina Ferraz.

Ana também deu a entender que a crise na relação não era recente: "Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo". Os dois são casados há 25 anos.

Na tarde do último dia 11 de novembro, Ana e Alexandre Correa tiveram uma discussão na cozinha de sua casa, em Itu. De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre teria pressionado Ana contra uma parede e ameaçado dar-lhe cabeçadas.

A briga foi presenciada por funcionários e pelo filho do casal, de 10 anos. Ao tentar escapar, Ana se feriu no braço esquerdo.

Na entrevista, Ana revelou que acionou a Polícia Militar porque estava assustada. Porém, quando os agentes chegaram ao condomínio, Correa não estava mais lá, escapando da prisão em flagrante.

Já o pedido de divórcio foi baseado na Lei Maria da Penha, com requisição de medida protetiva para impedir Alexandre de chegar a uma distância de 500 metros dela ou de entrar nas empresas do casal.

"Ex-marido"

A entrevista foi realizada em um estúdio da Record, na Barra Funda, na última quinta (23). A emissora decidiu divulgar a prévia neste domingo para evitar tentativa de censura na Justiça.

No relato a Carolina Ferraz, Ana também conversou sobre como está a vida dela desde a separação. A pessoas próximas, ela já se refere a Correa como "ex-marido".

O estopim da briga teria sido a condição financeira do casal. Desde junho, Ana e Correa vêm sofrendo cobranças na Justiça por dívidas que chegam a R$ 14,6 milhões. Por isso, Ana corre o risco de perder imóveis e carros.