Angélica comemora 50 anos em festa com tema 'Flower Power'; veja looks dos convidados

A apresentadora Angélica deu início às comemorações de 50 anos na noite de sábado (25) ao reunir artistas, influenciadores e personalidades da televisão em uma festa temática. Celebrando também a carreira de sucesso, a loira chega à marca dos 50 na próxima quinta-feira (30).

Muitos nomes icônicos surgiram na festa, todos incluídos no tema proposto pela apresentadora, que também já foi cantora. Amiga de longa data, Xuxa surgiu ao lado do companheiro, Junno Andrade, com roupas que remetiam ao tema 'Flower Power'.

Além de Xuxa, famosos como Eliana, Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa, Claudia Raia, Ana Maria Braga, Flávia Alessandra e os próprios filhos de Angélica apareceram com o look que fez jus à explosão floral.

A apresentador Eliana apostou em um top de borboleta brilhante, em contraponto com uma calça longa preta. Assim como ela Preta Gil apostou em tons mais escuros, mas também dentro do tema proposto.

Sabrina Sato e Claudia Raia foram nos tons azul e rosa, respectivamente, para homenagear a amiga e entrar no clima da festa. O look de Sabrina, inclusive, ousou com as fendas abertas do lado esquerdo do corpo.

Já Marina Ruy Barbosa e Ana Maria Braga foram de vermelho e ao lado dos companheiros para curtir a desta. Na entrada do evento, as duas posaram para os fotógrafos.

Participaram da festa de Angélica também Carolina Dieckmann, Preta Gil, João Vicente, Grazi Massafera, Thales Bretas, Tata Werneck, Maisa, Ticiane Pinheiro e César Tralli, Monique Alfradique, Thaís Fersoza, Isis Valverde e Marcus Buaiz, Rafael Zulu, Dani Calabresa, Fiorella Mattheis e Ana Carolina.