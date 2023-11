Ana Hickmann revela em entrevista que divulgação de dívidas deixou marido mais agressivo

Na primeira entrevista que deu após ter sido vítima de agressões cometidas pelo seu ex-marido, neste domingo (26), ao Domingo Espetacular, da TV Record, Ana Hickmann contou que as operações financeiras da empresa que tinha com o acusado, responsável pela gestão da sua carreira artística, estão sendo investigadas por suspeita de fraude, desvio e falsidade ideológica.

Pelo que contou a ex-modelo, o comportamento agressivo de Alexandre Correa ficou mais evidente no fim do ano passado, quando os valores devidos pela empreendimento administrado pelo ex-esposo também vieram à tona. "Eu fui tentar entender o que estava rolando, mas aí ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era", disse.

Veja também

Ao buscar informações no escritório administrado pelo ex-companheiro, ela afirmou que se deu conta que a situação não era favorável e que estava sendo enganada por Alexandre. "Foi aí que comecei a me deparar com grandes mentiras. Ele dizia que estava tudo bem", completou.

Questionada sobre a dimensão dos débitos, Ana falou que não sabe exatamente quanto é devido, porque isso ainda está sendo apurado. O motivo de não saber, ela relatou, seria a divisão de atribuições entre ela e Correa: "Dentro da nossa empresa ele era a parte de administrativo e financeiro. Eu era imagem, celebridade, criação de produtos, designer e marketing".

"Num determinado momento da nossa vida eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. E era assim um grande negócio. Mas quem estava ao nosso redor me fazia acreditar que eu estava louca", revelou emocionada a apresentadora do Hoje em Dia.

A entrevistada da atração dominical frisou que parou de usar alianças e compartilhar o mesmo quarto que Alexandre Correa no início deste ano, quando compreendeu que a relação entre eles já não era mais conjugal, mas sim empresarial.

Nos dias que antecederam o episódio em que foi agredida fisicamente, ela foi até o local onde está a empresa e achou informações sobre as dívidas que estavam sendo aplicadas. Foram encontrados, segundo Ana, cobranças enviadas por advogados de instituições bancárias e outros documentos.

A artista esclareceu que, por conta de investigações realizadas pela Justiça, não pode detalhar o teor dos achados. "O que eu posso dizer é que, sim, teve uma quinta-feira que antecedeu essa agressão dentro da minha casa, eu encontrei documentos, cheques e muita coisa que, algumas, quando olhei, não consegui identificar para o que serviam, se eram lícitas ou ilícitas", citou, mencionando também volumes de dinheiro que poderiam sanar as dívidas.

Assinaturas dela também teriam sido falsificadas. Ao ser interpelado sobre o que foi encontrado por ela, o empresário reagiu de maneira agressiva. "Quando eu o questionei foi a primeira vez que ele começou a ficar agressivo comigo", indicou.

"Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica e eu tenho que esperar para saber qual o tamanho disso tudo", acrescentou. Uma amiga chegou a ser consultada para saber da legalidade dos atos de Alexandre na gestão empresarial.

Nota de Alexandre Correa

Os advogados do acusado enviaram uma nota para a produção do programa de televisão, negando as declarações da entrevistada. No comunicado, a defesa alegou que o empresário não possui arma de fogo e nunca agrediu ou ameaçou a ex-companheira em 25 anos de casamento.

O conteúdo do texto também argumentou que a inocência de Alexandre será comprovada ao final do processo e que o filho do casal é a única vítima do episódio. Junto com a nota, foi enviada uma certidão de antecedentes criminais dele, sem nenhum registro de passagens pela polícia.

O laudo policial, no entanto, confirmou que a vítima sofreu lesões corporais leves.

Em depoimento à polícia, uma cozinheira que trabalhou para o ex-casal durante três anos confirmou o relato de Ana. Segundo ela, quando a discussão se iniciou, foi para o quarto com o filho da ex-modelo e permaneceu lá durante todo o ocorrido.

Ela contou que alguns minutos depois, a apresentadora apareceu chorando e contando que havia sido ferida no braço e acionado a Polícia Militar. Vendo a situação, ela socorreu a patroa e a acomodou no quarto. Neste momento, Alexandre começou a bater na porta para que fosse aberta. Ele foi embora antes da PM chegar.