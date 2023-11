Luccas Neto é contratado pelo SBT e terá um programa na emissora

O youtuber e influenciador digital Luccas Neto foi contratado pelo canal de televisão SBT e terá um programa dedicado ao público infantil. De acordo com informações do f5, do jornal Folha de S. Paulo, o irmão de Felipe Neto irá comandar uma atração exibida de forma semanal na emissora de Silvio Santos.

Além do novo programa, o SBT também teria fechado um contrato para ter os produtos do Lucas Toon na TV aberta, como "Aventureiros", "Escola Fantástica", "Principe Lu" e "Luccas e Gi" sendo transmitidos na programação do canal.

"Levar o conteúdo da Luccas Toon para TV aberta sempre foi um sonho e estamos muito ansiosos e animados para tudo que está por vir com essa parceria. Nossos vídeos já são acompanhados por milhões de crianças na internet, mas não são todas que possuem acesso para usufruir", afirmou Lucas sobre a nova parceria.

"Acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam nossos conteúdos que possuem selo de qualidade, uma vez que são pensados e criados em colaboração com um time especializado de pedagogos, para atender cada faixa etária dos pequenos e auxiliar os pais na tarefa de educar", explicou.

Luccas iniciou a carreira em 2011 em uma agência de publicidade, onde criou campanhas publicitárias para grandes youtubers da época, como Whindersson Nunes, Dani Russo e Felipe Neto.

Atualmente, o youtuber conta com mais de 150 produtos licenciados, mais de 40 milhões de inscritos nos canais do YouTube e mais de 23 bilhões de views na plataforma.