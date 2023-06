Luccas Neto mostra mansão de R$ 30 milhões que mora com a esposa e os filhos

O criador de conteúdo Luccas Neto mostrou, em um tour no YouTube, a mansão de R$ 30 milhões que mora com a família, sua esposa, a atriz Jessi Neto, e os filhos Luke e Anakin.

O imóvel fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem 1.500 metros quadrados, além de ter sido toda reformada pelo casal. “Essa casa aqui eu fiz do meu jeitinho para a minha família”, explicou o irmão de Felipe Neto no vídeo.

A casa tem quatro andares, decoração inspirada em Londres e filmes como “Star Wars” e "Harry Potter", além de academia, pista de boliche, piscina, sauna, brinquedoteca, adega, salão, spa, campo de futebol, cinema e até um centro de luta, local favorito do youtuber.

Foto: Reprodução/YouTube

“Eu quase perdi meu casamento porque eu demoli dois quartos para fazer o centro de luta”, revelou ele.

A sala da mansão de Luccas Neto e Jessi tem pista de boliche e máquina de pegar ursos. Já a área externa da casa reúne itens de lazer como hidromassagem, churrasqueira, sauna, mesas de pingue-pongue e botão.

No vídeo, que tem mais de 1 hora, é possível ver os quartos dos filhos do casal e o quarto do cachorro da família, com direito a televisão. A casa ainda conta com escadas e elevador, para a comodidade de todos.