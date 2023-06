Conheça a tiktoker que viralizou ao mostrar rotina de luxo das próprias férias

A universitária de 21 anos Maju Carvalho viralizou no TikTok ao mostrar em um vídeo sua rotina de férias, que incluía ir de jatinho de Goiânia a São Paulo levar um vestido na costureira, ir a lojas de grife em um shopping e ganhar um presente de aniversário do pai da Saint Laurent.

O vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações. Maju tem 49 mil seguidores no Instagram e 149 mil no TikTok. Nas redes sociais, a influenciadora mostra parte de sua rotina, principalmente como estudante. Ela cursa administração em uma faculdade em São Paulo, e é filha de Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Resorts, uma das maiores players do mercado de multipropriedade e turismo imobiliário.

Maju ainda é enteada da arquiteta Bruna Kehrnvald, que também compartilha a rotina no Instagram. Bruna e o pai de Maju vão se casar em julho em Lago Como, na Itália. A arquiteta usará na ocasião um vestido sob medida feito pela grife Dolce Gabbana.

Entre os vídeos de Maju no TikTok, ainda é possível ver um tour pelo jatinho da família, vídeos escolhendo looks para as férias na Itália e a rotina universitária em São Paulo.