Duda Fournier e Lucas Paquetá revelam ciúme na relação: ‘nível que a gente tinha que se tratar’

Queridinho nas redes sociais com vídeos de dancinha, o casal Lucas Paquetá e Duda Fournier participaram esta semana do podcast Pod Delas e revelaram que são muito ciumentos.

"Em um nível que a gente tinha que se tratar, mas a gente é tão igual, que está tudo certo. A gente é muito ciumento, mas para a gente é super normal", confessou Duda.

O jogador acrescentou que os dois são ciumentos em um nível "bem pesado". "No sentido de qualquer coisa a gente tem ciúme", explicou Paquetá. "É tipo posse. Feio, né?", acrescentou a influencer.

Na entrevista, o casal ainda revelou como se conheceu: Duda fazia faculdade de nutrição quando conseguiu um estágio para auxiliar na base do Flamengo, onde Paquetá jogava na época.

“Eu não tinha contato com o Lucas. Um dia, eu fui levar os meninos para fazer a pesagem, não era dia do profissional porque não podia ter contato, e o bonito apareceu lá. Todo errado porque foi se pesar depois do almoço, nada a ver... Só que, a verdade, é que ele queria me ver! Foi armado”, contou Duda.

“A gente nunca tinha se falado, mas eu já sabia que ela trabalhava lá. Uma mulher bonita dessas, querendo ou não, as pessoas comentam. Eu vi que ela ia estar lá, aí pensei em ficar até tarde para ver no que dava. Eu fui me pesar, mas meu plano deu todo errado. Me pesei e meu peso deu altíssimo! Na época, se você se pesasse alto, você ficava fora do jogo. E aí, um lance que fui para paquerar, eu saí de lá bravo, não olhei para ela”, lembrou ele.

Apesar da paquera não ter dado certo no início, os dois começaram a se falar no Instagram, e o relacionamento funcionou. Duda também contou que teve que deixar o trabalho no Flamengo após ser pressionada pela diretoria por não poder se relacionar com ninguém do time enquanto trabalhava lá.

Eles são casados há quatro anos e pais de Benício de 3 anos, e Filippo, de 2.