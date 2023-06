Processo por herança de Gugu é suspenso após pedido de suposto namorado do apresentador

O processo da herança de Gugu Liberato movido por Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, foi suspenso nesta quinta-feira (29). A medida foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a reivindicação de Thiago Salvático, chef que afirma ter sido namorado do comunicador.

A ação judicial vinha desde maio e teria uma nova audiência segunda-feira (3 de julho).

No processo movido por Rose, ela tenta provar que mantinha uma relação estável com Gugu Liberato. Em contrapartida, Thiago Salvático também move uma ação para provar que ele e o apresentador mantinham uma relação havia quatro anos.

A ministra responsável pela decisão, Nancy Andrighi, afirmou que os dois processos foram tratados de maneira desproporcional pela Justiça, e por isso, o pedido de defesa de Thiago, que tinha por finalidade suspender as audiências, foi acolhido.

"O descompasso processual entre as duas ações é incontroverso e nitidamente prejudicial não apenas ao requerente (Thiago Salvático), mas ao próprio descobrimento da verdade a respeito das supostas relações havidas entre as partes e a pessoa (Gugu Liberato) com quem dizem ter mantido união estável em período concomitante, com repercussões familiares e sucessórias que devem ser adequadamente investigadas", justificou Nancy.

Prints

Na madrugada desta quinta-feira (29), Thiago usou suas redes sociais para expor antigas troca de mensagens, que segundo ele, teriam ocorrido em 2019, com Rose Miriam pelo WhatsApp.

Foto: reprodução/redes sociais

No contexto das mensagens, Thiago viajava com Gugu, e de acordo com ele, os dois se perderam um do outro, e contaram com a ajuda de Rose por meio do celular.