Ex-Polegar diz ter visto suposto filho de Gugu 'várias vezes' nos estúdios do SBT

O comerciante Ricardo Rocha, 48, que tenta provar ser filho de Gugu Liberato, foi visto várias vezes nos estúdios do SBT em parte das décadas de 1980 e 1990. A informação foi dada pelo ex-integrante da banda Polegar, Rafael Ilha, em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta terça-feira (27).

O cantor disse que Ricardo ia aos estúdios do SBT e do escritório de Gugu com frequência nos anos em que a banda Polegar esteve na ativa, entre 1988 e 1997.

"Vi a foto dele e pensei 'eu conheço ele'. Fiquei pensando e lembrei. Ele ficava muito na porta da Promoart, escritório de Gugu. Isso há muitos anos, ele devia ter 14 ou 15 anos na época. Ele disse que nunca foi atrás, mas posso afirmar que eu via Ricardo várias vezes. Liguei para fã-clubes e caravanas que iam e todos falaram que lembraram da sua cara", contou.

A apresentadora Sônia Abrão lembrou que Ricardo disse nunca ter procurado o apresentador antes. "Sobre isso, não posso garantir e nem afirmar nada. Mas posso afirmar que eu já o vi várias vezes", afirmou Rafael.

Ele disse ainda não acreditar que Ricardo seja mesmo filho de Gugu. "Eu acho o cúmulo. A que ponto chegou a memória do Gugu? Está todo mundo acabando com a imagem dele de forma indireta. É muito difícil uma mulher de 28 anos, naquela época, pegar um menino de 14 anos e entrar num motel. O Gugu morava com os pais. É uma falta de respeito. O Gugu não merecia isso. É revoltante", criticou o ex-Polegar.

Ação de investigação de paternidade

O processo de investigação de paternidade corre em segredo de Justiça. Em nota ao jornal Extra, o advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia, filhas de Gugu, disse que ambas aceitarão realizar o exame de DNA.

"O advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade. Mas a princípio não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei", escreveu o representante das filhas de Gugu.

Em entrevista à Folha, Ricardo disse que não falaria sobre a ação, por estar em segredo de Justiça.

Ricardo Rocha Suposto filho de Gugu "Espero que todos aceitem porque fica mais fácil para a família e para mim. A única coisa que eu quero no momento é isso que está sendo noticiado. Eu entrei [com o processo] para fazer o exame de paternidade e para ser reconhecido"

Suposta relação

Segundo a intimação, a mãe de Ricardo, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o apresentador no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia no bairro de Perdizes, na capital paulista".

O documento informa que ela trabalhava como empregada doméstica e babá "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado do local onde ambos se encontravam.

Eles iam diariamente à panificadora, sendo a "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto (Gugu) que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Após passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, em 1974, ela retornou e "constatou a gravidez". Ao voltar para São Paulo, ela não encontrou Gugu para "lhe informar a novidade".

Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Na época, Gugu tinha apenas 15 anos.