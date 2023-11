Malu Borges viraliza ao mostrar bolsa em formato de caixa de sapato

A influenciadora digital Malu Borges viralizou no TikTok ao mostrar sua nova aquisição: uma bolsa que imita uma caixa de sapato da marca Adidas.

“É uma bolsa caixa de sapato. Qual era a chance de continuar vivendo a minha vida sem essa bolsa? Ela é de couro e estou completamente apaixonada. Fala sério, gente, é genial”, diz ela no vídeo postado em sua rede social. O acessório é da Adidas e custa R$ 399.

A bolsa dividiu opiniões nos comentários da postagem. “Essa eu consigo ter igual”, disse uma seguidora. “Já dá pra fazer em casa”, brincou outra.

“A única coisa que eu tinha certeza na minha vida era que a Malu Borges ia comprar essa bolsa”, disse outra pessoa. “Pior que eu gostei”, acrescentou outra fã de Malu.

A influenciadora viralizou na internet nos últimos anos ao apostar em looks exóticos. Há alguns dias, Malu esteve em um resort de luxo na Taíba, no litoral cearense, acompanhada do marido e da filha. Mesmo na praia, ela não deixou de usar produções “diferentonas”.