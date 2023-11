Bruna Marquezine é recebida aos gritos de ‘Livramento’ em show de Taylor Swift em SP; veja vídeo

Bruna Marquezine, que recentemente entrou nos Trending Topics da rede social 'X' (antigo Twitter) por ter gargalhado alto após ser indagada sobre um livramento em sua vida, durante entrevista, ainda sente a repercussão da reação que teve. Presente no show de Taylor Swift no domingo (26), no estádio Allianz Parque, em São Paulo, a atriz foi recebida, no local, aos gritos de "livramento".

Num vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver Bruna numa área restrita do evento enquanto os fãs gritam: "Livramento, livramento". No "X", os internautas compartilharam as imagens e comentaram o ocorrido. "E a bruna rachando o bico kkkkkkkkkkk Neymar virou piada no país mesmo, né?", comentou uma pessoa. "O Neymar deve está vendo escondido da Biancardi kkkk", brincou outro. "Enquanto isso, menino Ney virou chacota nacional, reparação histórica", escreveu mais uma.

Lembrando que a brincadeira dos fãs de Taylor Swift está relacionada à entrevista de Marquezine no "De Frente Com Blogueirinha", transmitido no último dia 30 de outubro. Na ocasião, a Blogueirinha perguntou sobre "um livramento" que ela teve na vida. A atriz teve uma crise de risos durante a entrevista e não conseguiu responder, o que levou os fãs a associarem a resposta que deu com o jogador Neymar. Eles tiveram um namoro de 2013 a 2018 cheio de idas e vidas, além de rumores de traição por parte do atleta.