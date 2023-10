Bruna Marquezine ri ao responder sobre 'livramento', e web associa reação a Neymar

Bruna Marquezine, de 28 anos, tem dado o que falar depois de reação espontânea durante entrevista concedida ao "De Frente com a Blogueirinha", nessa segunda-feira (30). No tradicional jogo de perguntas e respostas rápidas do programa, a atriz não segurou o riso e deu margem para o público pensar que ela estava soltando uma indireta para Neymar.

"Um livramento?", perguntou Blogueirinha. Segundos depois, Marquezine não se conteve e começou a rir. "Um livramento? (risos) É... primeira coisa. Eu não sei, estou cansada, vou pensar na minha segunda", disse ela, que arrancou gargalhada da apresentadora.

O momento viralizou rapidamente nas redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) apontaram logo a relação do comentário com o craque. "O 'Neymar' preso na ponta da língua", escreveu um internauta. "A Bruna Marquezine quase que soltou o nome daquele jogador. Quase", publicou outra pessoa. "Claro que foi o Neymar", comentou mais um. "Bruna Marquezine dando a entender que o livramento foi o Neymar é tipo aquela ex-chata que vive falando mal de vc, mas se vc falar vem ela rapidinho", alfinetou uma pessoa. "Quantas vezes vc viu o vídeo da Bruna Marquezine respondendo sobre o livramento? - sim, que risada gostosa, meu Deus", avaliou outro.

Bruna Marquezine e Neymar namoraram entre 2013 e 2018, com algumas idas e vindas. Atualmente, a atriz está solteira. O jogador de futebol, por sua vez, está em relacionamento com Bruna Biancardi, mãe de sua segunda filha, Mavie, e está em alta nos últimos dias por conta de uma festança de dois dias que realizou em sua mansão, em Mangaratiba (RJ), sem, no entanto, a presença da companheira.