Ex-noiva de Matthew Perry diz que ator 'adoraria que o mundo falasse sobre o quão talentoso ele era'

Ex-noiva do ator Matthew Perry, Molly Hurwitz, de 32 anos, usou o Instagram para prestar uma homenagem ao astro de "Friends", encontrado morto aos 54 anos no último sábado (28).

“Ele adoraria que o mundo falasse sobre o quão talentoso ele era. E ele realmente era muito talentoso", escreveu na legenda da publicação.

Hurwitz, que trabalha como agente literária da Thruline Entertainment, se relacionou com o ator por cerca de três anos. O casal se separou em junho de 2021.

“À medida que a reunião de 'Friends' se aproximava, assistimos novamente ao show juntos”, disse Hurwitz. '"P*, eu fui tão bom!!!... Viu o que eu fiz lá???", disse ela, lembrando que eles voltavam inúmeras vezes os vídeos para analisar diferentes cenas.

"Nosso respeito e apreciação pelo humor é algo que nos conectou. Estar com ele enquanto ele redescobria seu brilho foi mágico", lembrou. Molly afirmou que "obviamente também conhecia aquele homem de uma maneira muito diferente". "Embora eu o amasse mais profundamente do que poderia compreender, ele era complicado e causou uma dor como eu nunca havia conhecido", lamentou.

A agente literária disse ainda ter uma grande gratidão por todo o aprendizado obtido enquanto esteve no relacionamento com Matthew.

“Ninguém na minha vida adulta teve um impacto mais profundo em mim do que Matthew Langford Perry. Tenho uma enorme gratidão por isso, por tudo que aprendi com nosso relacionamento", escreveu.

Molly ainda lembrou os difíceis momentos vividos ao lado do ator enquanto ele lutava contra o abuso de substâncias. "Seria negligente se não mencionasse o AA, um recurso inestimável para aqueles que amam alguém que luta contra esta doença destrutiva”, disse ela, que terminou a homenagem afirmando: "Matty, sinto alívio por você estar em paz".

Causa da morte segue em análise

A causa da morte de Matthew Perry segue sob investigação, conforme informou a Polícia de Los Angeles. Ele foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem, em casa.

Conforme fontes ouvidas pelo The New York Times, poderá levar semanas ou meses para alcançarem a causa da morte. Em comunicado, a Polícia informou que detetives estão investigando o caso.

“Embora não tenha óbvios sinais de trauma, a causa oficial da morte de Perry está em análise na investigação de necrópsia”, dizia o comunicado. As autoridades também informaram não haver indicação de crime.

Luta contra o vício de remédios e álcool

O ator já havia falado diversas vezes sobre o vício em remédios e álcool. Diversas vezes, Perry chegou a ser hospitalizado. Ele teria passado mais da metade da vida dele em tratamento e reabilitação para se manter sóbrio.

Perry planejava formar uma fundação dedicada para ajudar pessoas que vivem o abuso de substâncias, como álcool e drogas. Fontes ligadas ao TMZ contaram que pessoas próximas a ele irão continuar o sonho de abrir a fundação, como homenagem póstuma ao ator.

Em livro de memórias, lançado em 2022, o ator descreveu que enfrentou outros problemas de saúde durante os anos. Em 2018, Perry teve pneumonia, inflamação no cólon, passou duas semanas em coma, nove meses com uma bolsa de colostomia e cerca de seis cirurgias no estômago.

Elenco de 'Friends' se pronuncia

O elenco de "Friends" se pronunciou pela primeira vez, na noite desta segunda-feira (30), após a morte do colega e amigo. Em um comunicado conjunto, enviado à revista People, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc lamentaram a perda.

“Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família”.

Comunicado oficial “Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo.”

Os seis atores trabalharam juntos por 10 anos, durante a gravação da série estadunidense, que terminou em 2004.