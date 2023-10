Biografia de Matthew Perry esgota no Brasil poucas horas após morte do ator

Após anos entretendo milhares de telespectadores, Matthew Perry parece ter conquistado um espaço no coração do público brasileiro. Com o falecimento do ator, no último sábado (28), diversas pessoas tentaram conhecer melhor o eterno Chandler de “Friends” através de sua biografia, esgotando o estoque do livro em poucas horas.

De acordo com informações da CNN Brasil, a obra, intitulada “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, ficou em primeiro lugar no ranking de livros mais vendidos da Amazon, com um aumento de 125.000%.

Veja também

Diretor do Grupo Editorial Record, organização da qual a editora da biografia faz parte, Cassiano Elek falou sobre a alta demanda: “Quando eu digo que esgotou, é que esses 15 mil e pouco, 16 mil, na verdade, já estão todos vendidos. Um pouco antes da morte ainda existiam exemplares disponíveis, a gente inclusive já estava pensando em reimprimir o livro, mas com a morte veio uma demanda enorme”.

Ainda segundo o gestor, devido à procura acentuada, o livro deverá ganhar mais um lote de exemplares. Na nova tiragem, deverão ser produzidas cerca de 15 mil cópias.

Vale ressaltar que o aumento no número vendas da biografia não aconteceu somente no Brasil: conhecido em todo o mundo por sua atuação na sitcom norte-americana, Perry acumulou fãs em países como Canadá e México, que também colocaram o livro na lista de “mais vendidos”.

“Em outras ‘Amazons’, se você for olhar, não do mundo inteiro, mas de vários países mais próximos do espectro americano, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, o livro foi para o número 1 de vendas”, afirmou Elek.

PROXIMIDADE COM OS FÃS

Parte do cotidiano de milhares de pessoas, a explicação para o aumento das vendas pode estar justamente na proximidade do público com a série de comédia da qual Matthew fez parte por uma década.

Para Cassiano Elek, muitas pessoas podem ter se acostumado com a presença do ator ao assisti-lo rotineiramente, desenvolvendo um sentimento de familiaridade em relação a ele.

“Esse tipo de aumento de vendas com a morte de alguma figura é razoavelmente comum, mas acho que esse é um caso no qual isso tende a se potencializar [devido à afeição do público]”, disse.

O diretor também destaca que, além de ter sido lançada recentemente, a biografia ainda foi escrita pelo próprio Matthew, fator que aumenta a sensação de proximidade para os fãs.

“Não é um livro sobre ele, que é uma grande diferença. O depoimento é dele, inclusive no qual ele fala muitas vezes sobre a proximidade com a morte, sobre suicídio e as grandes dificuldades que ele andou passando”.

PRONUNCIAMENTO DE COLEGAS DE ‘FRIENDS’

Além de buscar consolo nas palavras do próprio artista, fãs de ‘Friends’ também esperam encontrar conforto no pronunciamento dos outros protagonistas do show: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

Conforme informado por uma fonte ao Page Six, os atores estão se preparando para divulgar um comunicado juntos: “O elenco está sofrendo com a perda de seu irmão, porque isso é o que Matty era: seu irmão. É simplesmente devastador”.