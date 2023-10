Morre Aaron Spears, baterista de Ariana Grande e Usher, aos 47 anos

O baterista Aaron Spears morreu nesta segunda-feira (30), aos 47 anos. Ele ficou conhecido por trabalhar com Usher e Ariana Grande. A confirmação da morte foi feita através de um comunicado publicado no perfil do músico no Instagram, assinado pela esposa dele, Jessica, e o filho do casal, August.

"Aaron não era apenas um baterista incrivelmente talentoso, admirado por muitos por seu talento incomparável e paixão pela música, mas também era um pai dedicado ao nosso precioso filho, August", declarou Jessica.

Aaron foi indicado ao Grammy em 2004 pelo seu trabalho no álbum "Confessions", de Usher. Ao longo da carreira, ele já trabalhou com Lil Wayne, Carrie Underwood, Usher, Jordin Sparks, Chaka Khan, Adam Lambert, Mary Mary, The Backstreet Boys, Miley Cyrus, Lady Gaga e Britney Spears.

"Fomos abençoados por tê-lo em nossas vidas, e seu legado viverá através das lindas rimas que ele criou e do amor que compartilhou conosco", diz o texto. A publicação ainda pede por privacidade para a família.

A cantora Ariana Grande comentou na postagem: "Coração partido. Minhas condolências a todos vocês. eu amo vocês e sinto muito. Meu coração está com vocês".

