Após polêmicas com biografia de Britney Spears, Justin Timberlake viaja com família para México

Justin Timberlake deixou Los Angeles, nesta segunda-feira (30), após as polêmicas expostas no livro de memórias da ex namorada Britney Spears. O cantor está em Cabo San Lucas, no México, com a família.

Conforme o DailyMail, o ex membro do *NSYNC foi visto saindo de um jatinho particular, com uma camiseta branca, tênis cinza, tênis branco, um boné e óculos escuros.

O cantor está com a esposa, Jessica Biel, e os dois filhos, Silas, 8, e Phineas, 2, passando férias. Essa é a primeira do astro após o lançamento de "The Woman in Me".

Justin Timberlake e Britney Spears namoraram entre os anos de 1999 e 2002 e foram destaque em todos os veículos mundiais, estampando revistas como o casal mais importante da indústria. Na época do término, eles afirmaram ter sido uma separação amigável, no entanto, Justin fez uma série de músicas escritas sob a narrativa de que Spears partiu seu coração.

GRAVIDEZ E ABORTO

A primeira revelação bombástica da obra biográfica de Britney veio a público mundialmente em 17 de outubro, quando parte do livro foi acessada pela revista People e confirmou que a artista engravidou de Justin durante o relacionamento, mas optou por um aborto após uma série de discussões com o cantor.

"A gravidez foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", relata ela ao longo da publicação.



A revista People e o portal TMZ revelaram trechos de "The Woman in Me", no qual Britney desabafa e revela ao público suas memórias intimas.