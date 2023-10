Corpo de ator Ricardo Merini é enterrado no RS; causa da morte segue em investigação

O corpo do ator Ricardo Merini foi enterrado no cemitério de Rio do Sul, em Santa Catarina, no último domingo (29). Conforme a CNN Brasil, o artista faleceu aos 37 anos, e causa da morte ainda está sendo investigada pela Polícia Civil de São Paulo (PC-SP).

A vítima foi encontrada no último sábado (28), por agente da PC-SP, após ficar uma semana desaparecido. Porém, uma amiga próxima de Ricardo declarou que o corpo estava no Instituto Médico Legal (IML), sem ser identificado, desde o dia 22 de outubro.

A fonte ainda revelou que o ator foi visto pela última vez no dia 21. Ele estava perto do bairro Bela Vista, na zona central de São Paulo, depois de sair de casa para encontrar com um amigo.

QUEM É RICARDO MERINI?

No início dos anos 2000, Ricardo Merini começou a trabalhar como modelo após participar de um concurso de beleza. Três meses depois de ingressar na carreira, em São Paulo, ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos.

Como modelo, participou do calendário de moda internacional, fez trabalhos para importantes marcas e também foi um rosto exclusivo de uma famosa grife italiana. Nas redes sociais, Ricardo compartilha fotos de seus trabalhos por meio de selfies, ensaios fotográficos e bastidores.

Apesar do sucesso como modelo, ele fez sua formação em teatro, cinema e audiovisual pela Escola Célia Helena. Contudo, apesar de não ter feitos trabalho na televisão, ele esteve no elenco da peça Terror e Miséria no Terceiro Reich (2012) e na websérie Halls Sensação que Inspira (2014).

Depois da participação na webserie, ele participou de três curtas-metragens — “Noite na Taverna” (2015), “Asco” (2015) e “O Coração do Príncipe” (2014).