Que horas começa o Domingão com Huck neste domingo (6)?

O "Domingão com Huck" deste domingo (6) começa a partir das 16h05, na TV Globo. Na atração, os humoristas Whindersson Nunes e Ceará se enfrentam em dois rounds no quadro "Batalha do Lip Sync".

Simone Mendes vai apresentar seus grandes sucessos no palco do Domingão. A atração contará ainda com Lucca, vencedor do programa "Estrela da Casa". Repercutindo os acontecimentos na bomboniere estarão Dona Dea, Lívia Andrade e Ed Gama. Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco, também são convidados do programa.

O programa também dará espaço para entradas do jornalismo e acompanha a apuração das urnas ao vivo em todo o Brasil.

QUE HORAS COMEÇA O "DOMINGÃO COM HUCK" HOJE, DOMINGO (16)?

O programa Domingão com Huck começa às, na TV Globo, logo após o "Temperatura Máxima".

"Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.