Humorista francês Paul Cabannes sofre acidente de carro em SP: ‘Passamos perto do fim’

O humorista francês Paul Cabannes sofreu um acidente de carro na madrugada deste domingo (6), após se apresentar no Teatro Polytheama, em Jundiaí (SP). De acordo com relato feito nas redes sociais, o artista afirmou que todos os que estavam com ele no veículo passam bem.

A assessoria de Cabannes informou ao g1 que o acidente ocorreu por volta das 0h30 na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Além do humorista, o carro também transportava a filha, uma amiga da filha do artista, além do motorista.

Nas redes sociais, o humorista francês radicado no Brasil afirmou que o acidente ocorreu quando um motorista, que seguia com velocidade de 200 km/h, se chocou contra a traseira do seu carro. “Eu só lembro da pancada fortíssima, vidros explodindo. Em seguida, acordar contra uma barreira de segurança. Tive amnésia de alguns minutos", relatou.

Segundo o artista, o carro fornecido pela produção dos seus shows era blindado, o que evitou uma tragédia ainda maior. “O pessoal que nos socorreu comentou que pela maneira como o carro bateu, se não fosse blindado, estaríamos todos mortos. Foi isso o que salvou nossa vida”, reafirmou.

Nas redes sociais, o humorista agradeceu à preocupação dos que auxiliaram ele e a família após o acidente.

Eu agradeço muito a todos que nos socorreram na estrada e ao pessoal do hospital pelo atendimento rápido. [Agradeço] também ao destino, pois passamos perto do fim Paul Cabannes Humorista

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Paul Cabannes é de origem francesa, mas está radicado no Brasil desde 2015. Nos seus shows de stand up, ele comenta com leveza sobre as diferenças culturais entre os dois países e as situações que já vivenciou em 9 anos de terras brasileiras.