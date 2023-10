Ator diz ter contraído sarna em figurino da Record e ameaça processar emissora

Daniel Apolloh, que atua como figurante na Record TV, relatou ter pego sarna durante gravações. O ator também acusa a empresa de "descaso" e diz que irá processar a emissora. A Record ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Em vídeos publicados no Instagram, Daniel disse que contraiu a doença nos figurinos da emissora. Apolloh também relatou que há fezes de cachorro nos estúdios de gravações e o refeitório onde os artistas comem é lotado de pombos.

"O médico perguntou para mim: 'você grava com porco, essas coisas assim?'. E aí eu falei: 'não, a gente não grava. Mas, como a gente é tratado como m****, é obrigado a rolar no chão", contou ao informar que havia realizado filmagens em uma fazenda com animais.

O ator ainda descreveu que os supostos maus tratos também são partilhados com os animais. "Quem sofre nisso tudo são os funcionários e os animais, mas eu espero que tudo o que eu estou fazendo não seja em vão", afirmou.

Segundo caso de sarna na Record TV

Em 2017, o ator Cassio Scarpin também relatou que contraiu sarna, após usar os figurinos da emissora, conforme informou o colunista Leo Dias, à época.

"Talvez, o figurino não tenha sido higienizado devidamente. Acabei pegando uma escabiose crostosa, que é uma infecção altamente contagiosa. Eu comecei com uma coceira, uma irritação, vermelhidão na pele. Fui ao médico e foi aí que ele me falou que eu estava com sarna. E eram figurinos muito pesados, com a manutenção difícil", relatou em 2018 ao UOL.